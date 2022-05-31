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Мужчина без страховки спустился по стене небоскреба с телефоном в руке

Daily Star: в Гуйяне мужчина спустился с небоскреба без страховки и попал на видео

Житель китайского городского округа Гуйян, провинция Гуйчжоу, без страховки спустился по стене с крыши 37-этажного небоскреба. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Daily Star.

Очевидцы наблюдали за происходящим с улицы и из соседних зданий. Некоторые из них смогли увидеть мужчину даже из самого здания, по которому он карабкался. Они сочли его действия странными и прозвали его Человеком-пауком.

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Сначала смельчак свесился с крыши здания. Затем он втиснулся между подоконником и террасой, после чего в течение какого-то времени беззаботно смотрел в телефон, который был у него в руках, прежде чем снова перегнуться и посмотреть вниз.

На сделанной очевидцами записи видно, как мужчина в очках, одетый в белую футболку, темные джинсы и белые носки, спускается с верхней части небоскреба. Он держится руками за перила балконов и опирается на подоконники.

На место происшествия вызывали пожарных, но Человек-паук отказался от их помощи. Спустившись до третьего этажа, мужчина, наконец, залез в здание. После этого его доставили в полицейский участок.

Причина, по которой он решил рискнуть жизнью, неизвестна. Местные СМИ предполагают, что у него могли быть проблемы с психикой. По другой версии, он пытался сбежать из локдауна.

Ранее сообщалось, что в Перми неизвестный мужчина спустился по фасаду 16-этажного жилого дома. Как отмечается в подписи к ролику, россиянин выполнил трюк без страховки.

Алиса Дмитриева
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