Названы самые модные платья на лето

Glamour: вязаные платья названы самыми модными на лето 2022 года

Модный редактор Glamour Элизабет Алмазан назвала самые модные платья на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, специалист отметила, что актуальными станут вещи из атласной ткани, представленные в разнообразных расцветках: от пастельных до ярких тонов. Кроме того, в число главных трендов она внесла платья-рубашки, которые могут быть украшены принтами и перфорацией.

В то же время в списке популярных оказались корсетные платья, предметы гардероба с вырезами в различных частях, а также наряды в стиле 2000-х годов, оформленные завязками. При этом платья, связанные крючком, оказались, по мнению Алмазан, самой красивой модной одеждой. «Они одновременно могут выглядеть и романтично, и универсально», — пояснила журналистка.

Ранее в мае модный редактор Marie Claire Сара Хольцман в соавторстве с экспертами назвала самую модную джинсовую одежду 2022 года. Так, в данный список вошли брюки с завышенной талией и широкими штанинами, оверсайз-жакеты и юбки длины макси, напоминающие о трендах 1990-х годов.