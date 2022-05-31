Собчак ответила на слова Корчевникова о «таблоидном мусоре»

Собчак призвала заявившего о «таблоидном мусоре» Корчевникова не манипулировать понятиями

Телеведущая Ксения Собчак ответила на слова своего коллеги и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, охарактеризовавшего современную российскую культуру словосочетанием «таблоидный мусор» и заявившего, что эта культура уничтожается во время спецоперации на Украине. В посте в Telegram журналистка призвала Корчевникова не манипулировать понятиями.

«Вот на что я люблю всяких умников, которые выдумывают смыслы (...), но уж назвать происходящее на Украине Геенной Огненной для "гламура" и "таблоидного мусора" — это додуматься надо», — раскритиковала Собчак гендиректора «Спаса». Телеведущая также заявила, что Корчевникову должно быть стыдно за слова о том, что «якобы люди на Донбассе гибнут за вот это вот очищение России от "моргенштернов" и "собчаков"».

Телеведущая выразила надежду на то, что в будущем люди не будут устраивать серьезные конфликты из-за рэперов и реалити-шоу. «По крайней мере, если не пускать таких людей, как Борис Корчевников, в стратегическом планировании дальше их собственных кухонь», — заключила она.

Корчевников опубликовал в Telegram пост с критикой Собчак, Милохина, Моргенштерна и других звезд утром 31 мая. «А ведущую "Дома-2" помните? Она еще потом в президенты выставлялась, и в священника наряжалась, и про церковь врала без конца, и над собственным венчанием надругалась», — написал он о Собчак.

Корчевников счел, что россияне уже забыли перечисленных знаменитостей, и пожелал жителям страны не вспоминать их — в противном случае, по мнению телеведущего, «все то, что происходит сейчас на Донбассе (...), будет зря». Он также выразил уверенность в том, что «в тамошнем огне сгорают сейчас не только техника, люди и дома, но сгорает, похоже, и весь тот таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни, тупиковый культ себя и своих хотелок, религия цифры и культура нуля».

