Глава Минцифры ответил на вопросы ИТ-сообщества в ходе TAdviser SummIT

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в ходе TAdviser SummIT 2022 ответил на вопросы ИТ-сообщества.

Одной из основных тем, волнующих индустрию, стало будущее отрасли в текущей ситуации. Максут Шадаев подчеркнул, что сегодня делать какой-то однозначный прогноз довольно сложно, тем не менее, министр выделил несколько ключевых тенденций развития.

Прежде всего, в нынешних условиях идет масштабная переориентировка крупных заказчиков на российского производителя. «Один из первых больших выводов: крупные корпоративные заказчики, которые всегда в общем-то делали ставку на развитие зарубежных решений <…> повернулись лицом к [российскому] рынку, и это стало заметно. Видно, что сейчас многие крупные компании проводят большое количество митапов, встреч, с российскими разработчиками. Я знаю, что многие интеграторы загружены стратегией перевода на российские решения. <…> Сейчас де-факто вся ситуация как бы повернула заказчика лицом к ИТ-рынку, к тем компаниям, которые делают продукты. Это, наверное, такая самая главная тенденция. Ее видно, мы ее чувствуем», — прокомментировал Шадаев.

Второй тенденцией, которую отметит министр, стало открытие новых ниш для локальных разработчиков после ухода зарубежных компаний, а также постепенный перенос производства внутрь страны. «Вторая тенденция связана тоже с дефицитом и с прекращением работы зарубежных компаний, зарубежных поставщиков оборудования. У нас достаточно большое количество заявок на развитие производств и серверного оборудования, и телеком-оборудования. Это означает, в моем понимании, что рынок будет меняться в сторону поставки комплектующих. <…> Это, наверное, второй такой базовый тезис: комплектующие в сложной логистике, но едут, и, соответственно, центр сборки и производства конечного оборудования будет перемещаться внутрь страны», — подчеркнул министр.

Третьей тенденцией глава Минцифры назвал рост спроса на российские облачные сервисы. «Мы видим сейчас большой спрос на облачные сервисы, это, наверное, третья часть <…> Многие заказчики думают про облака, даже видим по ведомствам, что многие из них, которые раньше не рассматривали для себя возможность использования «Гособлака», в общем-то тоже сейчас горят таким желанием. <…> Наша отрасль находит ответы на текущие вызовы. Да, это непросто, это сложно, да, это определенное время займет, <…> но то, что в общем эти процессы происходят, и эти ответы находятся, это тоже очень позитивный факт», — резюмировал Шадаев.

Другой важной темой стали меры поддержки ИТ-отрасли в текущих условиях. Индустрия была в приоритете у государства еще задолго да февральских событий этого года. Так, в июле 2020 года был принят первый пакет поддержки отрасли, затем в сентябре 2021 — второй пакет. Кроме того, отвечая на вызовы сегодняшнего дня, в марте этого года были приняты новые меры поддержки, включающие льготную ипотеку и отсрочку от армии для ИТ-специалистов, а также многочисленные налоговые и финансовые льготы для ИТ-компаний. Максут Шадаев призвал представителей бизнеса активно интегрироваться в диалог с государством для увеличения эффективности принимаемых мер: «Мы завершаем формирование новой институциональной среды, налоговые льготы, отсрочка от армии, льготная ипотека для айтишников <…> Но без вовлечения бизнеса, реального бизнеса нашего, причем не только государственного, — мы как раз говорим здесь про частный бизнес, про крупные компании частные, — создать реальный спрос и задействовать освобождающиеся наши кадровые ресурсы невозможно. И поэтому главный вызов на текущий момент для нас — это, собственно, сделать так, чтобы бизнес активно участвовал в развитии российских решений. Это можно сделать только через включение их в процессы принятия решений через коллаборацию, через какие-то площадки».

Глава Минцифры также сообщил, что ведомство продолжит оказывать поддержку активам ушедших из РФ иностранных компаний, которые перешли под контроль российского менеджмента. «Это самый цивилизованный способ, когда текущим российским офисам позволяют разорвать связь с материнской компанией и продолжить функционировать. Мы всячески приветствуем этот процесс», — прокомментировал министр.

На повестке обсуждения встал и вопрос оттока российских ИТ-кадров за границу. Вот уже несколько месяцев проблема активно обсуждается на отраслевых мероприятиях и на высшем государственном уровне. По последним данным, порядка 85 процентов айтишников, уезжавших ранее из России, вернулись в страну. «Кто-то уезжает, но многие выбирают вариант остаться и попробовать здесь решать амбициозные задачи в условиях новых открывшихся ниш», — прокомментировал ситуацию министр.

Министр особо подчеркнул возможность масштабного перехода на электронный документооборот: «Для нас сейчас принципиально важным, наверное, является все-таки переход на электронный документооборот с бизнесом, бизнесом внутри себя. <…> Я напомню, что у нас есть электронная подпись уже, мы там в июне запускаем процесс оформления договоров купли-продажи автомобилей в электронном виде, запускаем сервис, когда любой человек может на портал отправить документ любому другому пользователю или себе, подписать его электронной подписью. Все это будет бесплатно, просто — кадровые документы и так далее. Наш акцент сместился с точки зрения цифровых сервисов, сервисов социальных или госуслуг чистых в сторону каких-то таких сервисов, которые призваны снять издержки для бизнеса».

Кроме этого, в планах Минцифры в конце лета 2022 года перезапустить реестр российского ПО. «Текущий реестр [отечественного ПО] — это просто большая табличка, где есть много ИТ-решений. А новый маркетплейс будет похож на те, что есть в Amazon и так далее», — прокомментировал инициативу Максут Шадаев.

Также в ходе дискуссии был затронут вопрос переориентации на альтернативные западным технологические решения. Так, по мнению Шадаева, переход отечественных заказчиков в сфере информационных технологий на азиатские ИТ-решения не повлечёт существенных рисков: «Рисков не вижу сверхбольших по переходу на азиатский софт». Кроме того министр добавил, что сейчас производители оборудования смотрят на Азию как на канал поставки комплектующих и, «пока не заработает наша программа радиоэлектроники, микроэлектроники, они будут туда смотреть».