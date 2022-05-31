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Правительство возместит туроператорам расходы на вывоз российских туристов

Мишустин утвердил возмещение расходов туроператоров на вывоз россиян из-за рубежа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство возместит туроператорам расходы на вывоз соотечественников из-за рубежа после закрытия воздушного пространства для российских лайнеров на фоне ситуации на Украине. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что компенсация расходов на организацию чартерной перевозки, а также оплата размещения путешественников в гостиницах во время ожидания вывозных рейсов будет производиться из резервного фонда.

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Так, на возмещение затрат участников туррынка правительство уже выделило шесть миллиардов федеральных субсидий. Отмечается, что данные действия направлены на поддержку отечественной туротрасли, пострадавшей из-за западных санкций, введенных в отношении России.

Ранее в мае соотечественники признались, что стали меньше доверять туроператорам и турагентам. Так, полное доверие выразили лишь 30 процентов опрошенных россиян — основной причиной стали крупные долги перед клиентами. 

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Валентина Процкова
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