Правительство возместит туроператорам расходы на вывоз российских туристов

Мишустин утвердил возмещение расходов туроператоров на вывоз россиян из-за рубежа

Правительство возместит туроператорам расходы на вывоз соотечественников из-за рубежа после закрытия воздушного пространства для российских лайнеров на фоне ситуации на Украине. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что компенсация расходов на организацию чартерной перевозки, а также оплата размещения путешественников в гостиницах во время ожидания вывозных рейсов будет производиться из резервного фонда.

Так, на возмещение затрат участников туррынка правительство уже выделило шесть миллиардов федеральных субсидий. Отмечается, что данные действия направлены на поддержку отечественной туротрасли, пострадавшей из-за западных санкций, введенных в отношении России.

Ранее в мае соотечественники признались, что стали меньше доверять туроператорам и турагентам. Так, полное доверие выразили лишь 30 процентов опрошенных россиян — основной причиной стали крупные долги перед клиентами.