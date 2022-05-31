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Маршрут «Уфимское ожерелье» украсят деревянные скульптуры из башкирских сказок

Созданные для конкурса «Форма изгиба» скульптуры украсят турмаршрут «Уфимское ожерелье»

Фото: НОВОСТИ БАШКОРТОСТАНА И УФЫ

Деревянные скульптуры, созданные в рамках открытого конкурса «Форма изгиба», украсят туристический маршрут «Уфимское ожерелье». Об этом сообщает «Башинформ».

В состязании принимают участие как любители, так и профессионалы. Для создания скульптур используются аварийные деревья. Фигуры изготавливают из дуба, ели, тополя и сосны.

В конкурсе участвуют 13 человек, которые изображают в своих работах героев башкирских эпосов, сказок и легенд. В частности, скульпторы создают фигуры по мотивам эпоса «Урал Батыр», башкирских сказок «Луна и Зухра», «Шурале» и «Птичья нога». Также среди работ — попугай Кеша, медвежата в сосновом бору, горный орел, куница, мальчик на рыбалке, три шурупа и скульптура по мотивам романа «12 стульев».

Победителей конкурса объявят 12 июня. Часть работ разместят в общественных пространствах Уфы.

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Евгений Шульгин
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