Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные отказались выходить на позиции

Военные из 57-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выходить на позиции без бронетехники

Кадр: Telegram-канал «Военный осведомитель»

Украинские военные из 57-й мотопехотной бригады отказались выходить на позиции без бронетехники и поддержки артиллерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», публикуя видео спора военных со своим командиром.

На опубликованных кадрах видно, что между военными и командиром бригады ВСУ разгорелся спор, в ходе которого они потребовали послать его вместе с ними в окопы. Они пожаловались, что командование относится к ним как к «расходному материалу». Командир оправдывался тем, что «получил приказ», однако вместе с тем заявил, что предоставляет военным право выбора.

Помимо прочего, речь зашла о крупных потерях в офицерском составе.

Ранее командир 5-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины Сергей Лапко дал интервью The Washington Post, в ходе которого рассказал о тяжелом положении украинской армии. По его словам, командование не берет на себя никакой ответственности и не оказывает поддержки. Кроме того, он указал на нехватку продовольствия и вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о переходе Польши к захвату территорий на западе Украины
В России появились новые напитки от Coca-Cola
Россия выслала одного сотрудника посольства Черногории
Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей
В Совфеде назвали условие присоединения Херсонской области к России
Мужчина выиграл в лотерею 612 миллионов рублей и попал за решетку
Сбивший на внедорожнике россиянку насмерть прокомментировал ДТП
Новые московские карты «Тройка» пометят «V»
В Госдуме отказались верить в потери России из-за эмбарго на нефть
Блогерша показала простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.