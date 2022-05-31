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На Урале начался сезон серебристых облаков

Жители Урала заметили в небе серебристые облака

Фото: STARVISOR.ru

Жители Урала заметили в небе над регионом редкое природное явление — светящиеся нити. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Уточняется, что серебристые облака называют самыми высокими в атмосфере Земли.

Сезон наблюдения за этим явлением на Урале открыли в Свердловской и Челябинской областях. В ночь на 31 мая над северным горизонтом появились светящиеся тонкие волокна, которые заметно отличались от обычной облачности. Информация об этом появилась в проекте «STARVISOR | Патруль ночного неба». Камеры зафиксировали явление в Ирбите. Прошедшей ночью серебристые волны в небе удалось зафиксировать также в Томской области.

Подобные облака формируются на высоте около 85 километров. Они заметны в глубоких сумерках, вскоре после заката или перед восходом.

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Варвара Кошечкина
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