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В Химках роман медсестры закончился убийством ее любовника

В Московской области объявили в розыск подозреваемого в убийстве любовника жены россиянина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области объявили в розыск россиянина, подозреваемого в убийстве любовника своей жены. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает издание vse42.ru.

По данным издания, работавшая медсестрой в больнице Химок женщина завела роман с одним из местных жителей и регулярно вступала с ним в интимную связь. Узнав об этом, ее муж стал посылать сопернику угрозы, а за несколько недель до расправы очевидцы видели, как он наблюдал за домом жертвы.

Тревогу забили соседи убитого, после того как услышали шум в его квартире. Они смогли пробраться в квартиру и там обнаружили тело погибшего с множеством колотых ранений. Выяснилось, что в день убийства женщина, ставшая причиной раздора, в последний раз получала от супруга сообщение, что он распивает алкоголь на улице.

Следователи завели уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Уточняются все детали произошедшего.

Как сообщает в своем Telegram-канале «МК», мужчины были старыми знакомыми и долго не могли поделить девушку. В итоге она вышла замуж за своего супруга, но позже снова завела роман с бывшим ухажером.

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Владимир Седов
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