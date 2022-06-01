Джонсон оправдал свою безнаказанность конфликтом на Украине

Премьер Британии Джонсон счел безответственной отставку в разгар конфликта на Украине

Уходить в отставку в разгар конфликта на Украине было бы неправильно, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Так политик оправдал свою безнаказанность за нарушение ковидных ограничений и организацию тайных вечеринок. Цитату приводит ТАСС.

Он также счел безответственной саму мысль о том, чтобы покинуть должность в такое время. «Я много думал обо всех этих вопросах и не могу себе представить, что было бы ответственным шагом просто бросить все прямо сейчас, учитывая все, что происходит», — подчеркнул политик.

На прошлой неделе в Британии представили итоги внутреннего расследования по поводу вечеринок в резиденции Джонсона в разгар коронавирусных ограничений. Следователи считают, что высшее руководство страны должно понести ответственность за «эту практику». Джонсон при этом уже заплатил штраф и принес извинения, но отказался уходить в отставку, хотя к этому призывала оппозиция.