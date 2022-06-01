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Ле Пен предупредила о катастрофических последствиях антироссийских санкций

Экс-кандидат в лидеры Франции Ле Пен предупредила о катастрофе из-за антироссийских мер

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Санкции Евросоюза против российской нефти приведут к катастрофическим последствиям для французов, предупредила экс-кандидат в президент Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Цитату приводит ТАСС.

«Это решение будет иметь катастрофические последствия для покупательной способности французов. Это будет настоящей драмой, потому что накладывается на рост цен на топливо, газ и электричество», — подчеркнула политик. Ле Пен добавила, что ограничения на поставки нефти не остановят Москву от ведения спецоперации, вопреки надеждам европейских стран, вместо этого Москва будет продавать топливо в другие регионы.

Кроме того, глава «Национального объединения» раскритиковала европейских политиков за то, что они не договорились об импорте сырья с другими странами, прежде чем вводить антироссийские меры.

Спустя почти месяц переговоров лидеры европейских стран наконец смогли утвердить шестой пакет санкций против России в конце мая. В ЕС договорились ввести частичное эмбарго на российскую нефть, отключить Сбербанк от системы SWIFT, запретить вещание российских телеканалов в ЕС и расширить перечень лиц, чьи активы на территории объединения будут заморожены.

Виктория Кондратьева
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