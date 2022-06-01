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Оценены потери российских миллиардеров с начала года

BBI: богатейшие миллиардеры России к 1 июня потеряли $41,48 млрд с начала 2022 года
Леонид Михельсон

Леонид Михельсон. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Общее состояние богатейших миллиардеров России резко упало с начала 2022 года — к 1 июня предприниматели потеряли в целом 41,48 миллиарда долларов. Больше всего пострадали совладельцы «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, состояние которых сократилось на 7,06 и 6,65 миллиарда долларов соответственно, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге BBI находятся 500 богатейших людей мира, в настоящий момент в него входят 25 граждан России. Их общее состояние на 1 июня составляло 341,51 миллиарда долларов.

Первую строчку богатейших людей России и 36-ю строчку мирового рейтинга сейчас занимает Владимир Потанин с 34,7 миллиарда долларов. В первой половине 2022 года предпринимателю одному из немногих удалось увеличить состояние — на 3,89 миллиарда долларов. За ним следуют Леонид Михельсон (к июню состояние оценивается в 25,8 миллиарда долларов) и Владимир Лисин (24 миллиарда, потерял с начала года 4,05 миллиарда долларов). Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (23,7 миллиарда) лишился 5,11 миллиарда долларов, а основатель «Металлоинвеста» Алишер Усманов (21 миллиард) — 233 миллионов долларов.

Начало 2022 года оказалось тяжелым и для финансового состояния зарубежных миллиардеров. Так, к концу мая богатейший человек мира, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 46,4 миллиарда долларов, а основатель Microsoft Билл Гейтс — 15,1 миллиарда. Единственным из первой пятерки богачей, кому удалось приумножить свои капиталы, стал генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, его состояние увеличилось на 6,54 миллиарда долларов до 115 миллиардов.

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Платон Щукин
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