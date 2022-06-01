Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Граждане Бельгии потребовали снизить цены на бензин

Премьеру Бельгии де Кроо передали петицию с требованием снизить цены на бензин

Фото: Yves Herman / Reuters

Политики Бельгии передали премьер-министру страны Александру де Кроо петицию с требованием снизить цены на бензин до 1,4 евро за литр. Об этом заявил лидер Партии труда Бельгии Рауль Хедебу, передает РИА Новости.

Петицию подписали 100 тысяч бельгийских граждан. «Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать? Мы продолжим оказывать давление для того, чтобы добиться реального снижения цен», — подчеркнул Хедебу.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США считает рост цен на горючее, разогнавший инфляцию до 40-летних максимумов, следствием конфликта на Украине. По ее словам, за последние месяцы топливо подорожало на 60 процентов. «Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина», — сказала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Венгрия попросила ЕС исключить патриарха Кирилла из санкционного списка
Иммунолог назвал последствия снятия ковидных ограничений
У осужденного главы МВД Коми конфисковали таунхаус после многомиллионной взятки
Рекламный щит обрушился на голову школьнице в Москве
Еще одна британская принцесса переехала в другую страну
Блогерша заказала новые туфли на сайте Shein и получила поношенную пару
Папа Римский призвал снять ограничения на экспорт пшеницы с Украины
Лавров объяснил срыв поставок зерна
Концерт ДДТ в Москве перенесли
Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.