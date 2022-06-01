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69-я параллель

В российском регионе ввели сухой закон в День защиты детей

В Мурманской области ограничили продажу алкоголя в День защиты детей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Мурманской области в День защиты детей — 1 июня — ввели сухой закон. Об этом сообщает издание «СеверПост».

В магазинах российского региона запретили продажу алкоголя, включая пиво и различные пивные напитки. Однако ограничение не распространяется на розничную продажу в местах общественного питания.

Отмечается, что подобный запрет также будет действовать 27 июня, в День молодежи. Ограничения устанавливает федеральный закон, позволяющий вводить запрет на продажу спиртных напитков в магазинах на территории региона.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу алкоголя в России лицам младше 21 года. Депутат подчеркнул, что алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографии страны.

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Никита Абрамов
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