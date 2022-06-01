Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали способы отдохнуть на море в июне за 45 тысяч рублей

АТОР: Балтика и Абхазия названы самыми бюджетными направлениями для отдыха у моря в июне

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Эксперты федеральной сети турагентств «1001 тур» назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха в июне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, самые дешевые путевки на 10 дней с вылетом из Москвы стоят от 45 тысяч рублей на двоих. Наиболее доступными оказались туры на Балтийское побережье Калининградской области (45,2 тысячи рублей) и в Абхазию (45,4 тысячи рублей).

Еще один способ бюджетно отдохнуть на море — отправиться в Сочи. Стоимость самой дешевой путевки на курорт составляет 48,4 тысячи на двоих с размещением в трехзвездном отеле.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

Также отмечается, что благодаря расширению полетной программы в Турцию по этому направлению появилось много доступных путевок. Например, самой дешевый тур с перелетом в Анталью можно купить за 82,6 тысячи рублей на двоих. Среди египетских курортов самым дешевым назван Шарм-эш-Шейх — приобрести тур можно за 89,2 тысячи рублей.

Более дорогостоящими направлениями стали ОАЭ: цены на путевки с проживанием в трехзвездной гостинице начинаются от 102,6 тысячи рублей. Минимальная стоимость отдыха на Мальдивах составила 155 тысяч, на Шри-Ланке — от 161 тысячи рублей.

С 1 июня власти Турции смягчили правила въезда для иностранных туристов. Путешественников освободили от сдачи ПЦР-теста и теста на антитела перед вылетом.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
«Газпром» остановил поставки в Данию и Германию
В Германии решили модернизировать армию с помощью образа врага в лице России
Фанаты высмеяли Ирину Шейк за сходство с Лениным на новом фото
Молдавия рассказала о снижении стоимости российского газа
В Москву пришло устойчивое летнее тепло
Над зданием правительства в российском регионе повесили перевернутый триколор
Тихоокеанский флот России получит шесть кораблей
Видео с погибшими детьми Донбасса спроецировали на здание посольства США
Из Белого дома массово уволились чернокожие сотрудники
Мурашко оценил ситуацию с запасами лекарств для детей в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.