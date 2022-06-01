Россиянам назвали способы отдохнуть на море в июне за 45 тысяч рублей

АТОР: Балтика и Абхазия названы самыми бюджетными направлениями для отдыха у моря в июне

Эксперты федеральной сети турагентств «1001 тур» назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха в июне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, самые дешевые путевки на 10 дней с вылетом из Москвы стоят от 45 тысяч рублей на двоих. Наиболее доступными оказались туры на Балтийское побережье Калининградской области (45,2 тысячи рублей) и в Абхазию (45,4 тысячи рублей).

Еще один способ бюджетно отдохнуть на море — отправиться в Сочи. Стоимость самой дешевой путевки на курорт составляет 48,4 тысячи на двоих с размещением в трехзвездном отеле.

Также отмечается, что благодаря расширению полетной программы в Турцию по этому направлению появилось много доступных путевок. Например, самой дешевый тур с перелетом в Анталью можно купить за 82,6 тысячи рублей на двоих. Среди египетских курортов самым дешевым назван Шарм-эш-Шейх — приобрести тур можно за 89,2 тысячи рублей.

Более дорогостоящими направлениями стали ОАЭ: цены на путевки с проживанием в трехзвездной гостинице начинаются от 102,6 тысячи рублей. Минимальная стоимость отдыха на Мальдивах составила 155 тысяч, на Шри-Ланке — от 161 тысячи рублей.

С 1 июня власти Турции смягчили правила въезда для иностранных туристов. Путешественников освободили от сдачи ПЦР-теста и теста на антитела перед вылетом.

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