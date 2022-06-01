Опубликованы кадры применения гаубиц «Гиацинт» под Авдеевкой

Журналист Коц показал кадры применения силами ДНР гаубиц «Гиацинт» под Авдеевкой

Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц показал в своем Telegram кадры применения 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» на авдеевском направлении силами Донецкой народной республики (ДНР).

На опубликованных журналистом кадрах видно, как военные заряжают «Гиацинт», а затем производят выстрел. Дальность стрельбы спроектированных в СССР гаубиц достигает 33,5 километра. При этом дальность гаубиц, используемых украинскими военными, — 30 километров.

«Применение "Гиацинтов" уже дает первые плоды. Украинских артиллеристов удалось подвинуть от города», — отметил Коц.

Ранее подразделения ДНР заблокировали один из каналов снабжения Вооруженных сил Украины в Авдеевке. В Народной милиции сообщили, что союзные войска продолжают окружение украинских военных в городе.