В Кишиневе запретили гей-парад

Мэр Кишинева Чебан запретил проведение ЛГБТ-марша в городе

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан запретили проведение гей-парада в городе, пишет Point.md.

ЛГБТ-активисты собираются с 13 по 19 июня устроить фестиваль, который завершится маршем солидарности. Чебан заявил, что власти не разрешат проведение марша.

«Запланированный гей-марш не будет принят примэрией. Делайте что хотите дома, но не на публике», — отметил глава Кишинева.

Позже Чебан заявил, что был заблокирован в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) за пост о запрете гей-парада, передает РИА Новости.

По словам мэра, депутаты и министры из правящей партии «Действие и солидарность» «разволновались» и обвинили его в дискриминации. «Но дискриминация — это когда дети в некоторых населенных пунктах до сих пор ходят зимой в туалет во дворе. Дискриминации подвергаются пенсионеры и многие другие категории граждан, которые не могут справиться с постоянным повышением цен. Посмотрите на реальные проблемы людей, а не на те, которые вы сами придумали», — добавил Чебан.

В последний раз шествие ЛГБТ состоялось в молдавской столице в 2019 году.