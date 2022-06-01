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Два крупнейших порносайта перестали открываться в России

Два крупнейших зарубежных порносайта перестали открываться на территории России

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Два крупнейших зарубежных порносайта перестали открываться на территории России. На это обратили внимание журналисты портала DTF.

Речь идет о сайтах XVIDEOS и XNXX.com. Данные об ограничении доступа к этим двум ресурсам отсутствуют как в реестре запрещенной информации, так и в списке экстремистских материалов. Также их не обнаружили и в реестре пиратских сайтов.

Отмечается, что 23 мая представители XVIDEOS опубликовали в Twitter пост, в котором сообщили о блокировке порносайта в России. «Нас заблокировали в России несколько дней назад. Учитывая обстоятельства, мы будем считать это комплиментом!» — говорится в заявлении.

Представители XNXX.com пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее стало известно, что российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) выиграла в одной из номинаций премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». Она завоевала звание «Лучшая звезда независимых видео». Уточнялось, что победа в этой категории присуждалась согласно результатам фанатского голосования.

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Олег Давыдов
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