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ВКС России поразили 29 районов сосредоточения военной техники ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС России поразили 29 районов сосредоточения военной техники ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космическим силам России (ВКС) за минувшие сутки удалось поразить 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам в среду, 1 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что высокоточные российские ракеты также поразили пять украинских пунктов управления, еще по 61 району ударила армейская авиация.

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Российскими средствами противовоздушной обороны за прошлые сутки был сбит один самолет Су-25 Воздушных сил Украины, пояснил Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 3363 танка и других боевых бронированных машин, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, 1077 беспилотников, 185 самолетов, 129 вертолетов, добавили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Анна Щербакова
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