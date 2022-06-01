Минобороны заявило, что ВКС России поразили 29 районов сосредоточения военной техники ВСУ

Воздушно-космическим силам России (ВКС) за минувшие сутки удалось поразить 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам в среду, 1 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что высокоточные российские ракеты также поразили пять украинских пунктов управления, еще по 61 району ударила армейская авиация.

Российскими средствами противовоздушной обороны за прошлые сутки был сбит один самолет Су-25 Воздушных сил Украины, пояснил Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 3363 танка и других боевых бронированных машин, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, 1077 беспилотников, 185 самолетов, 129 вертолетов, добавили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.