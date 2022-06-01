Самая ненавистная британка разбогатела на OnlyFans и объявила об уходе на пенсию

Daily Star: британка Карла Беллуччи объявила об уходе на пенсию, разбогатев на OnlyFans

Мать четырех детей Карла Беллуччи из Хитчина разбогатела на продаже откровенного контента на платформе OnlyFans за два года и объявила об уходе на пенсию. Соответствующий материал появился на Daily Star.

Женщина, которую в сети прозвали самой ненавистной жительницей Великобритании, решила продавать свои фотографии в 2020 году, с началом пандемии коронавируса. Посредством соцсети модель получала 40 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) в месяц. Хитчин заявила, что к настоящему моменту заработала целое состояние и через шесть месяцев, когда ей исполнится 41 год, собирается закончить свою деятельность и переехать в Испанию.

В то же время англичанка отметила, что за указанный период времени она не единожды становилась объектом критики со стороны пользователей сети и окружающих из-за рода деятельности. Более того, по данной причине нападкам подвергались и ее дети. Однако Хитчин считает, что обеспечила семье достойный уровень жизни, покупая дизайнерские вещи, автомобили и оплачивая путешествия.

«Я заработала столько, сколько нужно, поэтому теперь я отвезу своих близких в Марбелью и отдохну. Но я все равно буду вести свой блог и проводить фотосессии. Кроме того, моя мечта — создать линию одежды и принять участие в реалити-шоу», — заключила собеседница издания.

Ранее в мае англичанка Бонни Локет также разбогатела, продавая откровенные фото на платформе OnlyFans, и раскрыла, как относится к ее занятию отец. Отвечая на вопросы подписчиков, уроженка Линкольншира заявила, что отец поддерживает выбранную ею работу. В подтверждение своих слов звезда OnlyFans привела скриншот его сообщения. «Я хотел сказать, что люблю тебя за то, что ты моя дочь… Я горжусь тобой», — написал родственник Локет.