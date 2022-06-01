Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Самая ненавистная британка разбогатела на OnlyFans и объявила об уходе на пенсию

Daily Star: британка Карла Беллуччи объявила об уходе на пенсию, разбогатев на OnlyFans

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Мать четырех детей Карла Беллуччи из Хитчина разбогатела на продаже откровенного контента на платформе OnlyFans за два года и объявила об уходе на пенсию. Соответствующий материал появился на Daily Star.

Женщина, которую в сети прозвали самой ненавистной жительницей Великобритании, решила продавать свои фотографии в 2020 году, с началом пандемии коронавируса. Посредством соцсети модель получала 40 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) в месяц. Хитчин заявила, что к настоящему моменту заработала целое состояние и через шесть месяцев, когда ей исполнится 41 год, собирается закончить свою деятельность и переехать в Испанию.

В то же время англичанка отметила, что за указанный период времени она не единожды становилась объектом критики со стороны пользователей сети и окружающих из-за рода деятельности. Более того, по данной причине нападкам подвергались и ее дети. Однако Хитчин считает, что обеспечила семье достойный уровень жизни, покупая дизайнерские вещи, автомобили и оплачивая путешествия.

Материалы по теме:
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021
«Это женский инстинкт самосохранения» Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Это женский инстинкт самосохранения»Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
4 марта 2021

«Я заработала столько, сколько нужно, поэтому теперь я отвезу своих близких в Марбелью и отдохну. Но я все равно буду вести свой блог и проводить фотосессии. Кроме того, моя мечта — создать линию одежды и принять участие в реалити-шоу», — заключила собеседница издания.

Ранее в мае англичанка Бонни Локет также разбогатела, продавая откровенные фото на платформе OnlyFans, и раскрыла, как относится к ее занятию отец. Отвечая на вопросы подписчиков, уроженка Линкольншира заявила, что отец поддерживает выбранную ею работу. В подтверждение своих слов звезда OnlyFans привела скриншот его сообщения. «Я хотел сказать, что люблю тебя за то, что ты моя дочь… Я горжусь тобой», — написал родственник Локет.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий из-за конфискации активов Банка России
Самая ненавистная британка разбогатела на OnlyFans и объявила об уходе на пенсию
Сооснователя интернет-площадки Hydra лишили криптокошелька
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Байден заявил о нежелании войны с Россией
Эндокринолог Павлова сравнила курение с эвтаназией
Байден назвал цель США на Украине
Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Россиянам перечислили симптомы отравления пестицидами
Российский капитан заявил о хранящем тайны ВСУ затопленном корабле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.