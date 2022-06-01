Десять личностей поселились в теле мужчины и лишили его возможности работать

The Mirror: житель Мюнхена рассказал о жизни с десятью личностями в одном теле

Житель немецкого города Мюнхен рассказал о жизни с десятью личностями, которые поселились в его теле и лишили возможности работать. Об этом сообщает The Mirror.

22-летний Леонард Стекль страдает от редчайшего психического отклонения, из-за которого его сознание разделилось на десять самостоятельных личностей, живущих в одном теле. До подросткового возраста он мог заниматься ежедневными делами, но состояние ухудшилось, когда он сдавал экзамены. Поскольку у каждой из его личностей свои способности и желания, мужчина не может устроиться на обычную работу. Его заработок составляют самодельные закладки и сумки, которые он продает в интернете.

«Я Лео, и я текущий хозяин системы. Я люблю готовить, читать и смотреть фильмы и сериалы вместе с моим возлюбленным, — рассказал мужчина. — Кову — наша младшая личность, и мы знаем о нем немного, потому что он очень тихий. Мы подозреваем, что он сильно травмирован. Гектор — очень восторженный ребенок. Он любит мягкие игрушки и всегда радуется, когда мы идем в зоопарк или аквариум. Ана страдает от анорексии. Космо — шумный, немного кокетливый подросток, который легко попадает в неприятности».

По его словам, Эш — маленький солнечный лучик, который любит путешествовать и исследовать мир. Джесси — тихая, но очень добрая, женственная и относится к уважением к другим людям. «Билли — один из наших защитников. Он всегда заботится о безопасности, когда мы выходим на улицу. Лив — наша сексуальная защитница. Она знает, когда кто-то подходит к нам слишком близко. Рэд — старшая личность и "мать" системы», — отметил он.

Мужчина уже два года живет вместе со своим возлюбленным Массимо, который ухаживает за ним. «У каждой из моих личностей с ним свои отношения», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в теле жительницы английского города Плимут, графство Девон, поселились 25 разных личностей, включая мальчика-подростка и злобную женщину среднего возраста. Каждая личность имеет свой взгляд на мир и свои предпочтения в еде, одежде и даже любви.