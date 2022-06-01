Президент Путин заявил о необходимости нарастить поддержку многодетных семей

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране необходимо наращивать усилия по поддержке многодетных семей, материнства и детства. Такое заявление он сделал в среду, 1 июня, на встрече с награжденными орденом «Родительская слава», пишет РИА Новости.

По словам Путина, из года в год в этом направлении российскими властями ведется системная работа. Глава государства указал на то, что эта тема является одной из тех, которыми надо заниматься «несмотря ни на что и постоянно».

«Именно на этом направлении государство сосредотачивает определенные усилия — административные, финансовые. Хочу вас заверить, что так оно и будет дальше», — заявил президент.

Онлайн-встречу Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» в День защиты детей ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Государственная награда орден «Родительской славы» была учреждена в 2008-м году и вручается россиянам за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.