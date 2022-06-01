Психиатр описал признаки нахождения человека в секте

Психиатр назвал изменение поведения человека одним из признаков его нахождения в секте

Если вы замечаете в поведении родственника или другого близкого человека серьезные изменения по сравнению с привычной жизнью, это должно насторожить, поделился с «Лентой.ру» врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин. Он описал признаки, по которым можно понять, что человек находится в секте, а также рассказал о том, что стоит предпринять, чтобы его оттуда вытащить.

Настораживающие признаки

«Первая фаза — это ограничение поступления внешней информации. Человек думает только так, как ему предписано, или ситуация создана таким образом, что думать иначе он просто не может», — отметил врач. Он пояснил, что вследствие этого у людей меняется манера общения, они склонны упоминать в разговоре какие-то определенные вещи. Также результатом может послужить отдаление или полное обрывание контактов с близкими.

Меняется и поведение человека. По словам Звездина, попавшие под влияние секты люди могут начать по-другому питаться, соблюдать какие-то диеты, а также ритуалы, например, чаще мыть руки. Кроме того, оказавшись в деструктивном культе, они склонны менять стиль одежды. «Это очень важно, потому что у любой замкнутой структуры обязательно должна существовать символика, которая должна их поддерживать в этом полутрансовом состоянии», — уточнил он.

Что предпринимать

Если вы заподозрили, что близкий вам человек изменил свое поведение, для начала важно с ним поговорить. «Пока человек не увяз там по самые уши, к нему нужно подойти и задать вопросы. Ни в коем случае не стоит спрашивать, что случилось, не употребляем это слово, оно добавляет тревожности. Лучше так: "Скажи, пожалуйста, а что у тебя изменилось? Почему ты сменил стиль одежды, отношение к еде, почему это происходит?" И человек скажет: "У меня появился духовный наставник, который рекомендует то-то и то-то, а переоделся я потому, что у нас все так ходят, чтобы из общей массы не выпадать, я же должен как-то показывать свою приверженность к этому направлению"», — объяснил психиатр.

По словам эксперта, далее следует выяснить, куда он ходит и зачем, а именно, собрать достаточно большое количество сведений о секте, в которую попал человек, и выяснить его мотивацию. При этом важно ничего не сообщать ему о предпринимаемых действиях, подчеркнул Звездин.

«После, если вы в ком-то заинтересованы, чтобы вытащить его оттуда, обратиться к специалисту. Есть целые команды, которые этим занимаются, специализированные службы. Им нужно сообщить сведения об этом случае, о лице, которое изымается. Только в таком режиме могут быть даны рекомендации по тому, как извлечь человека оттуда, куда он попал», — заключил врач.

Ранее Звездин рассказал «Ленте.ру» о том, какая категория людей больше всего подвержена влиянию сект. Он также отметил, что их количество значительно выросло со времен СССР.