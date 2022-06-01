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Система ПВО сработала в Херсоне

В Херсоне прогремел взрыв после того, как ПВО сбила украинскую ракету
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Херсоне, был слышен взрыв, сообщает со ссылкой на корреспондента РИА Новости.

По предварительным данным, над городом была сбита ракета. Сотрудник агентства отмечает, что взрыв было слышно из центра города, в небе некоторое время был виден след ракеты.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предостерег Киев от новых попыток прорвать линию обороны в регионе.

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Варвара Кошечкина
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