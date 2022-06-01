Умер последний из потопивших линкор Гитлера «Тирпиц» летчиков

В Британии в возрасте 100 лет умер один из потопивших линкор Гитлера «Тирпиц» летчиков

Последний из летчиков Королевских военно-воздушных сил Великобритании, потопивших военный корабль Адольфа Гитлера «Тирпиц», Сидни Граймс скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Граймс был радистом на британском бомбардировщике «Ланкастер». Он был одним из летчиков, которые во время налетов 617-й британской эскадрильи уничтожили немецкий военный корабль, прозванный премьером Уинстоном Черчиллем «Зверь». Семья авиационного радиста подтвердила, что он умер 27 мая, через три недели после празднования своего 100-летия.

«Тирпиц» — линкор типа «Бисмарк», самый большой немецкий военный корабль, когда–либо построенный. У него было 120 орудий, и он был быстрее любого британского военного корабля. От его 12-дюймовой стальной брони отскакивали любые снаряды. Британские военные неоднократно предпринимали попытки уничтожить линкор, в результате чего потеряли 17 самолетов, фрегат, потопленный подводной лодкой, и эскортный авианосец. Немецкие войска, с другой стороны, потеряли 12 самолетов, семь кораблей получили повреждения. В конце концов, ответственность за атаку на «Тирпиц» была передана Королевским ВВС.

Во время своего третьего налета 12 ноября 1944 года Граймс и его товарищи смогли уничтожить военный корабль, который Гитлер называл «гордостью немецкого военно-морского флота».

Всего Граймс провел 43 операции и закончил Вторую мировую войну в звании лейтенанта авиации.