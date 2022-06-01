Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина семь лет прятал обручальное кольцо в электронной книге возлюбленной

AsiaOne: невеста семь лет не знала, что в ее электронной книге скрыто обручальное кольцо

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Житель китайской провинции Сычуань сделал предложение возлюбленной с кольцом, которое семь лет прятал в ее электронной книге. Об этом сообщает Asia One.

Мужчина по фамилии Лю скрыл обручальное кольцо в устройстве Kindle, которое подарил своей возлюбленной семь лет назад, спустя месяц после начала их отношений. Тогда он еще не решил, когда сделает ей предложение, но точно знал, что однажды это произойдет. Все эти годы женщина не догадывалась, что кольцо было у нее под рукой.

Материалы по теме:
Любовь на краю света. Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Любовь на краю света.Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
16 августа 2021
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021

Когда Лю рассказал про кольцо организатору свадьбы, тот предложил ему устроить сюрприз невесте. В день бракосочетания девушка увидела, что Лю держит ее Kindle. На глазах у собравшихся он снял с устройства защитную крышку и показал кольцо, которое было приклеено скотчем возле аккумулятора. «Она часто пользовалась электронной книгой, поэтому кольцо всегда находилось рядом с ее пальцем», — заявил мужчина.

Романтический жест Лю растрогал родственников и друзей пары. «Когда я спросила его, не беспокоился ли он о том, что я потеряю Kindle, он ответил, что не беспокоился, — рассказала невеста. — Он думал о том, как многозначительно это будет выглядеть, если кольцо сохранится внутри устройства в течение многих лет».

Ранее сообщалось, что жительнице американского штата Флорида сделали предложение, положив помолвочное кольцо в шкатулку, напоминающую снитч (золотой мяч для игры в квиддич в «Гарри Поттере»). Чтобы девушка смогла открыть украшение, мужчина сделал небольшой ключ в форме метлы Nimbus 2000.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию
В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине
Россиянка решила отправиться в Анталью на автомобиле и раскрыла траты на поездку
В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн
В Госдуме предрекли скорую зачистку всего Донбасса
Мужчина семь лет прятал обручальное кольцо в электронной книге возлюбленной
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
Кадыров заявил о вывозе бойцами ВСУ 300 гражданских в промзону Северодонецка
США заявили о проведении киберопераций в поддержку Украины
Администрация Пушилина отреагировала на сообщения о его ранении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.