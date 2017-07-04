Помолвочное кольцо поклонницы «Гарри Поттера» спрятали в снитч

Жительнице американского штата Флорида сделали предложение, положив помолвочное кольцо в шкатулку, напоминающую снитч (золотой мяч для игры в квиддич в «Гарри Поттере»). Об этом пишет во вторник, 4 июля, Daily Mail.

23-летний военный Уриэл Палма (Uriel Palma) обратился к помощи ювелира из Новой Зеландии Эшера Фримана (Asher Freeman), который потратил пять месяцев на создание футляра. Американец хотел удивить 24-летнюю Тресчел Холл (Treschel Hall), заставившую его прочитать все книги о юном волшебнике.

Палма сделал предложение Холл во время поездки пары в Японию. Чтобы девушка смогла открыть украшение, Фриман также сделал небольшой ключ в форме метлы Nimbus 2000. Американцы планируют пожениться через год.

В июне стало известно, что американская марка ThinkGreek выпустила коллекцию украшений, посвященную серии книг и фильмов о Гарри Поттере. К браслетам прилагаются различные шармы: в виде замка Хогвартс, поезда, совы и волшебной шляпы.

Поттериана — серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Первое издание вышло в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Книги экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.