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В России предложили изменить порядок регистрации в соцсетях

Замглавы СК Леоненко предложила изменить в России порядок регистрации в соцсетях

Фото: pixabay.com

Следственный комитет (СК) России предлагает разработать новый порядок регистрации в социальных сетях, поскольку нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент. Об этом в интервью РИА Новости заявила зампредседателя СК Елена Леоненко.

По ее словам, вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях «остается открытым». В ведомстве считают, что нынешняя система идентификации пользователей «не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования» на тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование такого контента несовершеннолетними.

Замглавы СК также назвала важным фактором качественный мониторинг в интернете, социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации и ее блокировку.

В 2021 году Роскомнадзор подготовил проект приказа в рамках поправок к закону «О персональных данных», в котором говорилось о необходимости вводить паспортные данные при регистрации в соцсети. Позже в ведомстве сообщили, что пользователям не нужно будет заполнять адреса и телефоны, даже если они захотят предоставить свое согласие на обработку персональных данных через новую информационную систему ведомства. Роскомнадзор передумал вводить ранее указанный набор данных, посчитав их избыточными. В результате проект был скорректирован.

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Марина Совина
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