Катарскую принцессу нашли мертвой в Испании

Бывшую жену члена катарской королевской семьи Касию Галланио нашли мертвой в Испании

Тело Касии Галланио, бывшей жены дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы Аль Тани, нашли в Испании. Об этом сообщает издание Mirror.

Галланио нашли мертвой в ее доме в испанской Марбелье, предположительная причина смерти — передозировка наркотиками. Принцесса была третьей женой Аль Тани — члена знаменитой королевской семьи Катара, представители которой занимают высокопоставленные должности.

Пара развелась в 2006 году, у них три дочери. Галланио много лет боролась за право опеки над детьми, обвиняя бывшего мужа в сексуальном насилии над одной из дочерей, однако проиграла суд. Девочки остались жить с отцом.

Однако, как отмечает издание El Espanol, уже в апреле этого года девушка и сама подала жалобу на отца, обвинив его в домогательствах. Прокуратура Парижа, где жил Аль Тани и его дочери, начала предварительное расследование. После этого две старшие девочки сбежали от отца к матери в Испанию, младшая осталась жить во Франции.

Окружение катарского принца и сам мужчина опровергают эти обвинения, но расследование до сих пор идет.

