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Новый сезон «Очень странных дел» установил рекорд по просмотрам на Netflix

Четвертый сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix по просмотрам

Кадр: Stranger Things / YouTube

Четвертый сезон научного-фантастического сериала «Очень странные дела» установил новый рекорд по числу просмотров на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает Variety.

Общее время просмотров нового сезона по всему миру составило 286,79 миллиона часов в первый уикенд. По этому показателю «Очень странные дела» обошли второй сезон «Бриджертонов», историко-драматического сериала, действие которого происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства (193 миллиона часов).

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Гормональный пшик.Мертвые подростки, американцы на Камчатке и Крюгер: ради чего смотреть новые «Очень странные дела»?
31 мая 2022

«Очень странные дела» — американский сериал в жанре ужасов, созданный братьями Даффер. Сюжет разворачивается в 1980-х годах вокруг компании подростков, взявшихся за расследование загадочного исчезновения своего друга Уилла.

Премьера первой части нового сезона состоялась 27 мая.

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Дениза Мацаева
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