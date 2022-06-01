В Швеции рассказали о дефиците мест в тюрьмах

Морган Юхансон: приговоренных больше, чем могут вместить тюрьмы

Швеция столкнулась с дефицитом мест в тюрьмах для преступников, получивших реальные сроки из-за ужесточения законодательства. Об этом сообщил министр юстиции королевства Морган Юхансон, пишет Sverigesradio.

«У нас больше приговоренных к заключению, чем могут вместить тюрьмы. Нам нужно как можно скорее решить вопрос заполняемости исправительных учреждений», — рассказал он.

Тем, кто не содержался под стражей в момент вынесения приговора, разрешено оставаться на свободе в течение определенного времени после вынесения приговора. После вступления приговоров в законную силу до начала отбывания наказания в среднем может пройти около 130 дней.

В 2021 году в Швеции ужесточили антитеррористическое законодательство, теперь более длительные сроки заключения предусмотрены не только за преступления террористического характера, но и за другие серьезные правонарушения.