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В Швеции рассказали о дефиците мест в тюрьмах

Морган Юхансон: приговоренных больше, чем могут вместить тюрьмы

Фото: Per Karlsson / Tt / Globallookpress.com

Швеция столкнулась с дефицитом мест в тюрьмах для преступников, получивших реальные сроки из-за ужесточения законодательства. Об этом сообщил министр юстиции королевства Морган Юхансон, пишет Sverigesradio.

«У нас больше приговоренных к заключению, чем могут вместить тюрьмы. Нам нужно как можно скорее решить вопрос заполняемости исправительных учреждений», — рассказал он.

Тем, кто не содержался под стражей в момент вынесения приговора, разрешено оставаться на свободе в течение определенного времени после вынесения приговора. После вступления приговоров в законную силу до начала отбывания наказания в среднем может пройти около 130 дней.

В 2021 году в Швеции ужесточили антитеррористическое законодательство, теперь более длительные сроки заключения предусмотрены не только за преступления террористического характера, но и за другие серьезные правонарушения.

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Виктория Кондратьева
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