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Тунис отменил карантин для российских туристов

АТОР: Тунис отменил карантин для прибывающих в страну иностранных туристов

Фото: Tina Boujemil / Unsplash

Власти Туниса отменили карантин для иностранных путешественников, в том числе для россиян. О смягчении ковидных мер в среду, 1 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Национальный офис по туризму Туниса.

Согласно вступившим в силу нововведениям, невакцинированные совершеннолетние туристы, прибывающие в пляжную страну, освобождаются от обязательного пятидневного карантина. Для въезда в Тунис привитым россиянам достаточно предъявить сертификат о вакцинации с использованием любой российской или иностранной прививки.

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Отдыхающим, не прошедшим или не завершившим вакцинацию, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-исследования, проведенного за 48 часов, или экспресс-теста, сделанного не ранее чем за 24 часа до регистрации на рейс.

Ранее председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев назвал отечественным туристам страны для летнего отдыха, лояльные к России. По его словам, наиболее дружественно настроены к соотечественникам в Турции, Египте, Вьетнаме, Таиланде и Тунисе. 

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Валентина Процкова
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