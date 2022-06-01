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Россиянин до смерти забил незнакомца дубинкой и сжег его тело в новогоднюю ночь

В Магадане мужчина до смерти забил незнакомца дубинкой и сжег его тело в новогоднюю ночь

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Магадане 49-летнего местного жителя осудили на 13 лет колонии строгого режима за убийство 32-летнего россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в новогоднюю ночь подсудимый поссорился с ранее незнакомым мужчиной, который пытался войти в подъезд одного из домов на улице Кольцевой. Не желая пускать постороннего, злоумышленник схватил прохожего за одежду и затолкал его в подвал. После этого он забил его до смерти руками, ногами и металлической дубинкой по телу и голове.

Затем колымчанин вынес тело погибшего на площадку с мусорными баками, обложил картонными коробками и, облив принесенным с собой растворителем, поджег, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали фигуранта в этот же день. Позже его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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