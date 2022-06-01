США опровергли обвинения в попытках заставить Украину напасть на Россию

В Белом доме заявили, что украинцы не будут использовать РСЗО США для атак на Россию

Власти США опровергают какие-либо обвинения в попытках спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, а военная помощь, оказываемая местным властям, направлена исключительно на оборону. Об этом заявил заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джонатан Файнер, цитату приводит Reuters.

По его словам, украинцы пообещали, что не будут использовать ракетные системы залпового огня (РСЗО), которые Вашингтон может предоставить в ближайшее время, для атак на Россию. «Для украинцев это оборонительный конфликт. Это российские силы на чужой территории», — подчеркнул Файнер.

Он добавил, что новое оружие позволит украинским войскам бить по целям на юго-востоке страны.

О том, что Вашингтон поставит Киеву РСЗО, должны объявить вечером 1 июня. В пакет помощи могут в том числе войти системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 700 миллионов долларов.