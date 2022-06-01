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Россияне назвали лучший способ защитить детей от угрозы в сети

VK запускает с 1 июня информационную кампанию «День защиты детей в интернете»

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Российские родители высказали отношение к времяпрепровождению детей-подростков в сети. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Добра Mail.ru» и «Детей Mail.ru», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 75 процентов опрошенных уверены, что школьники будут проводить летом время в интернете. При этом 16 процентов не знают, как обсуждать с юными пользователями их безопасность в сети, а 13 процентов ответили, что лучшее решение в случае столкновения с угрозами — ограничить доступ в интернет.

В связи с этим с 1 июня продукты и сервисы экосистемы VK запускают информационную кампанию «День защиты детей в интернете» — серию спецпроектов о кибербезопасности детей во время летних каникул. Предполагается, что проект поможет наладить диалог между взрослыми и подростками, научиться обсуждать тему киберугроз, снизить уровень кибербуллинга и повысить качество общения в сети.

Так, на сайте кампании собраны советы и рекомендации о том, как верно общаться с подростками на указанную тему, обсуждать правила ведения соцсетей и что делать, если дети стали жертвами травли. Все материалы подготовили эксперты благотворительного фонда «Шалаш», проектов Травли Net и «Тебе поверят» и сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online.

Кроме того, соцсеть «ВКонтакте» выпустила специальный набор благотворительных стикеров, «Одноклассники» и Mail.ru подготовили квиз для родителей о безопасности детей в интернете, DonationAlerts и «Дети Mail.ru» проведут эфир о безопасных и полезных стримах.

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Варвара Кошечкина
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