Две трети граждан Дании выступили за присоединение к оборонительной политике ЕС

Более 66 процентов датчан проголосовали за присоединение к оборонительной политике ЕС

Две трети граждан Дании выступили за присоединение государства к оборонительной политике Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает избирательный комитет страны.

Более 66 процентов датчан проголосовали «за» на референдуме, позицию «против» выразили 33,1 процента голосовавших. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила по итогам голосования, что «счастлива и горда». «Мы приняли правильное решение для себя и для континента, частью которого являемся. Это сильный сигнал нашим союзникам», — сказала она.

По словам политика, решение о присоединении Дании к политике обороны является крупнейшей победой Евросоюза за 50 лет, в течение которых Дания является членом ЕС.

Газета Financial Times сообщила в марте, что датское правительство приняло решение провести референдум за восстановление сотрудничеств в области обороны и безопасности с ЕС. «Была Европа до 24 февраля (дата начала российской операции на Украине — прим. «Ленты.ру»). И есть другая — после», — сказала тогда Фредериксен.

Дания была единственной страной Евросоюза, которая 30 лет отказывалась принимать участие в Общей политике обороны и безопасности (CSDP). Датчане отказались на референдуме поддержать Маастрихтский договор об основании ЕС. Он был ратифицирован лишь в 1993 году, после достижения соглашения, что королевство оставляет за собой независимость в четырех сферах: валюты, гражданства (сейчас этот пункт утратил свою актуальность), правосудия, а также внутренних дел и обороны.