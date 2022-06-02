США решили продать Украине беспилотники Gray Eagle

Reuters: администрация президента Байдена продаст Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена решила продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, продажу беспилотников, произведенных компанией General Atomics, может заблокировать конгресс. При этом сам план продажи «находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель».

Кроме того, указывается, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в 40 миллиардов долларов передадут для финансирования возможной продажи беспилотников, а также для обучения военных Украины их использованию.

В конце апреля киевские власти попросили Вашингтон поставить на Украину беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire. При этом передача Соединенными Штатами вооруженных БПЛА другой стране — очень сложная процедура, так как поставки беспилотников подпадают под американский Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ).