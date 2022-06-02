Эллиот Пейдж откровенно рассказал о проблемах после трансгендерного перехода

Актер-трансгендер Эллиот Пейдж признался, что его заставляли носить платья

35-летний американский актер Эллиот Пейдж в интервью Esquire рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться до и после трансгендерного перехода.

Пейдж признался, что самый тяжелый период в жизни пришелся на его 20-летие, после выхода фильма «Джуно» (2007) с его участием. Тогда актер страдал от глубокой депрессии, тревожности и панических атак и мог сутками не выходить на улицу. Так, во время съемок фильма «Начало» (2010) Пейдж практически не покидал свой отель.

Одной из проблем были выходы на красную дорожку, куда актера заставляли надевать платья.

«Мне говорили: "Иди к черту! Ты известный, богатый, и тебе всего лишь нужно носить платья. Как жаль". Я не понимал этой реакции. Они даже не представляли, как это дерьмо меня убивало», — прокомментировал Пейдж.

После смены пола Пейдж также столкнулся с некоторыми сложностями. Как вспоминает актер, реакция публики на его трансгендерный переход была неоднозначной.

«Все было так, как я ожидал: любовь и поддержка от одних людей, и в то же время ненависть и жестокость от других. Когда я признался в нетрадиционной ориентации в 2014 году, все было совсем по-другому. Трансфобия — гораздо более сильное чувство», — рассказал Пейдж.

По словам актера, после перехода он смог почувствовать себя «настоящим» и избавился от тревоги.

Эллиот Пейдж совершил трансгендерный переход в декабре 2020 года. Актер известен по фильмам «Джуно», «Начало», двум частям «Людей Икс» и сериалу «Академия Амбрелла». В 2008 году Пейдж был номинирован на «Оскар» за лучшую женскую роль.