Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США оценили боевую авиацию находящегося с 1979 года под санкциями Ирана

Popular Mechanics: ВВС Ирана столкнулись с «бомбой замедленного действия»

Фото: Wikimedia Commons

Военно-воздушные силы (ВВС) Исламской Республики Иран сталкиваются с бомбой замедленного действия — стареющим парком боевых самолетов, многим из которых более 40 лет. Боевую авиацию находящегося с 1979 года под санкциями Ирана оценило американское издание Popular Mechanics.

Журнал напоминает, что с конца 1970-х годов Тегеран лишен доступа к высокотехнологичной западной продукции, в частности, к американским самолетам, многие из которых до сих пор составляют основу иранской истребительной авиации. Издание уверяет, что с 2018 года страна из-за устаревания техники потеряла не менее пяти истребителей.

Журнал рассказывает о последних авариях с участием истребителей F-5E Tiger, приобретенных Ираном еще до введения санкций. Согласно изданию, истребительная авиация страны является одной из старейших в мире. Так, ВВС Ирана имеют 199 истребителей, большая часть которых произведена в 1970-е годы.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022

«С тех пор как в 1988 году закончилась ирано-иракская война, Тегеран действовал в условиях международных эмбарго на поставки оружия и других ограничений в дополнение к экономическим проблемам, что ограничивало его возможности по модернизации своих вооруженных сил», — пишет издание.

В январе было опубликовано новое видео учений самолетов МиГ-29 ВВС Ирана, которые отрабатывали перехват и уничтожение имитатора крылатой ракеты TDU-11B.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Росгвардеец погиб в Донбассе во время боя с иностранными наемниками
Исключение России из ОПЕК+ сочли выгодным для организации
На Украине допустили удары по территории России американскими ракетами
Минобороны заявило об ударе по штабу «Азова» под Харьковом
Замену поставок продовольствия из России и Украины признали невозможной
В Армении решили больше не передавать США образцы опасных патогенов
Минобороны заявило об уничтожении украинского ЗРК «Оса-АКМ»
Россия потребовала финансовую компенсацию за лишение спортивных турниров
Минобороны заявило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Американец попытался вывезти из России старинные монеты и попался в аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.