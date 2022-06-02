В США оценили боевую авиацию находящегося с 1979 года под санкциями Ирана

Popular Mechanics: ВВС Ирана столкнулись с «бомбой замедленного действия»

Военно-воздушные силы (ВВС) Исламской Республики Иран сталкиваются с бомбой замедленного действия — стареющим парком боевых самолетов, многим из которых более 40 лет. Боевую авиацию находящегося с 1979 года под санкциями Ирана оценило американское издание Popular Mechanics.

Журнал напоминает, что с конца 1970-х годов Тегеран лишен доступа к высокотехнологичной западной продукции, в частности, к американским самолетам, многие из которых до сих пор составляют основу иранской истребительной авиации. Издание уверяет, что с 2018 года страна из-за устаревания техники потеряла не менее пяти истребителей.

Журнал рассказывает о последних авариях с участием истребителей F-5E Tiger, приобретенных Ираном еще до введения санкций. Согласно изданию, истребительная авиация страны является одной из старейших в мире. Так, ВВС Ирана имеют 199 истребителей, большая часть которых произведена в 1970-е годы.

«С тех пор как в 1988 году закончилась ирано-иракская война, Тегеран действовал в условиях международных эмбарго на поставки оружия и других ограничений в дополнение к экономическим проблемам, что ограничивало его возможности по модернизации своих вооруженных сил», — пишет издание.

В январе было опубликовано новое видео учений самолетов МиГ-29 ВВС Ирана, которые отрабатывали перехват и уничтожение имитатора крылатой ракеты TDU-11B.