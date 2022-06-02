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Стало известно о проблемах в главной экономике Европы

Bloomberg: Германии предсказали сокращение объемов производства

Фото: Michele Tantussi / Reuters

После многих лет наращивания экспорта в Китай и налаживания энергетических связей с Россией главная экономика Европы, Германия, сталкивается со многими рисками. Об этом пишет Bloomberg.

Cильная зависимость ФРГ от производства делает государство более уязвимым, чем другие страны ЕС, отмечает издание. «Германия находится в катастрофическом экономическом положении. Опасения по поводу ее перспектив вполне оправданны», — рассказала о проблемах страны старший экономист ABN Amro Алин Шуилинг. Объем производства сократится во втором квартале, предсказывает она.

Ранее стало известно о прогнозе Европейской комиссии. Она ожидает, что в этом году только Эстония продемонстрирует более медленный экономический рост, чем Германия. В то время как инфляция в этих двух государствах будет выше, чем в среднем по 19 странам еврозоны.

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Около 77 процентов немецких производителей жалуются, что нехватка материалов и оборудования наносит ущерб бизнесу больше, чем где-либо еще в Европе. Машиностроители страны снизили прогноз роста производства с четырех до одного процента. Бывший канцлер Ангела Меркель и ее предшественник Герхард Шредер усиливали зависимость страны от дешевой энергии из России, одновременно поощряя компании вести бизнес в Китае, что привело к плачевным последствием, отмечает издание.

«Это сделало Германию самой эффективной экономикой в ​​Европе, но теперь приходится платить высокую цену», — заявил миллиардер-инвестор Джордж Сорос. Согласно исследованию Allianz SE, семьи столкнутся с дополнительными расходами на продукты питания в размере более 250 евро на человека в этом году. Инфляция в Германии по итогам мая ускорилась с 7,4 до 7,9 процента в годовом выражении.

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Платон Щукин
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