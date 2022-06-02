Раскрыта стоимость летнего пляжного отдыха в Иране

АТОР: цена пятидневного тура в Иран стартует от 209 тысяч рублей на двоих

Эксперты туристической отрасли предложили российским туристам на фоне ограниченного числа доступных выездных направлений рассмотреть Иран в качестве места для летнего отдыха. Стоимость туров в июне раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В пресс-службе туроператора FUN&SUN рассказали, что к летнему сезону уже появились путевки, сформированные на рейсах авиакомпании Mahan Air. Так, цена пятидневных экскурсионных туров с посещением Тегерана и Исфахана стартует от 209 тысяч рублей на двоих. В сумму включен прямой перелет из Москвы в столицу пляжной страны, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, трансферы и услуги гида.

Восьмидневный отдых на аналогичных условия с экскурсиями по Тегерану, городу Йезд, Ширазу, Исфахану обойдется двоим туристам от 291,5 тысячи рублей. За десятидневный тур, предполагающий знакомство с памятниками Древней Персии в Тегеране, Кермане и его пригороде, в Йезде и Исфахане, придется заплатить минимум 325 тысяч рублей на двоих.

Ранее, 25 мая, власти Ирана смягчили ковидные ограничения для непривитых россиян. Теперь въезжающие в страну вакцинированные «Спутником V» отечественные путешественники освобождаются от предъявления результатов ПЦР-тестирования.