В Приморье выпустили тысячи мальков камчатского краба

В акваторию залива Петра Великого в Приморье выпустили 10 тысяч мальков краба

В акваторию залива Петра Великого во Владивостоке впервые выпустили более 10 тысяч мальков камчатского краба. Об этом сообщили ТАСС в Национальном научном центре морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН.

Как отмечается, мальков вырастили на полевой экспериментальной базе «Восток» в Приморье при поддержке компании «Антей». Работы по созданию технологии получения и выращивания жизнестойких организмов заняли несколько лет.

«Это уникальный проект в целом для России, он открывает большие перспективы для развития нового направления аквакультуры — выращивания молоди и воспроизводства краба. Сегодня нам впервые удалось вырастить жизнеспособных мальков и выпустить их в акваторию для восстановления популяции», — рассказал старший научный сотрудник центра Сергей Масленников.

По его словам, уже через несколько лет вес каждой из выпущенных особей будет достигать 2-3 килограммов.

В настоящее время официальный промысел камчатского краба в Приморской подзоне запрещен из-за истощения ресурсов. При этом крабы считаются одним из ключевых видов морских прибрежных экосистем, поскольку они контролируют численность морских звезд и морских ежей, а также являются пищей для рыбы и головоногих моллюсков.

