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Казахстан заявил о нежелании участвовать в «геополитических играх»

Посол Казахстана в РФ заявил, что республика не будет участвовать в геополитических играх

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Власти Казахстана заявили о нежелании участвовать в «геополитических играх», сообщает «Интерфакс».

«Мы не присоединяемся к санкционному давлению на РФ и не предпринимаем шаги, которые могли бы противоречить духу нашего партнерства, — заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев. — Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх».

Он назвал санкции не самым эффективным способом решения споров и конфликтов. По словам дипломата, экономики России и Казахстана тесно связаны, поэтому введенные США ограничения бьют и по республике.

«В целом изоляция российской экономики, одной из крупнейшей в мире в долгосрочной перспективе, конечно, наносит ущерб всей глобальной экономики», — добавил Кошербаев.

В настоящее время Европейский Союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.

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Алевтина Запольская
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