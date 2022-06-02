Казахстан заявил о нежелании участвовать в «геополитических играх»

Посол Казахстана в РФ заявил, что республика не будет участвовать в геополитических играх

Власти Казахстана заявили о нежелании участвовать в «геополитических играх», сообщает «Интерфакс».

«Мы не присоединяемся к санкционному давлению на РФ и не предпринимаем шаги, которые могли бы противоречить духу нашего партнерства, — заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев. — Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх».

Он назвал санкции не самым эффективным способом решения споров и конфликтов. По словам дипломата, экономики России и Казахстана тесно связаны, поэтому введенные США ограничения бьют и по республике.

«В целом изоляция российской экономики, одной из крупнейшей в мире в долгосрочной перспективе, конечно, наносит ущерб всей глобальной экономики», — добавил Кошербаев.

В настоящее время Европейский Союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.