Мастера по настройке интернета нашли убитым на чердаке дома в Подмосковье

В Химках на чердаке неизвестные зарезали мастера по настройке интернета

В подмосковном городе Химки на чердаке жилого дома нашли убитым мастера по настройке интернета, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 31 января мужчина приехал в одну из квартир на Молодежной улице по вызову о неисправности интернета. После осмотра оборудования мастер отправился на чердак, через 10 минут подключение к сети восстановилось. Жильцы не увидели ничего подозрительного в том, что мужчина не вернулся к ним после устранения неполадок.

Через день выяснилось, что кто-то зарезал его на чердаке. Вахтеры подъезда рассказали, что владельцы квартир часто жаловались на проблемы с сетью из-за того, что неизвестные злоумышленники срезали кабели. Консьержка предположила, что рабочий мог застать кого-то из нарушителей, которые из-за этого его убили.