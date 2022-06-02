Верховный суд отказался отменить приговор оленинскому убийце

Верховный суд России не стал менять приговор оленинскому убийце

Верховный суд России не стал отменять приговор Александру Чижову по делу о жестоком убийстве девушки в Тверской области в 2020 году. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает издание «Топ Тверь».

По данным издания, Чижов, также известный как оленинский убийца, ранее был приговорен к 22 годам лишения свободы за жестокое убийство девушки в июле 2020 года в поселке Оленино. Россиянин расправился со своей молодой знакомой, землячкой Анастасией Семеновой. Сначала он совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера, затем убил ее отверткой, снял все ценные вещи и оставил труп. На теле убитой эксперты насчитали около 40 ран.

Фигурант отрицал свою вину, но позже все-таки признался в содеянном. Приговор вступил в законную силу 24 сентября 2021 года. Недавно Чижов обратился в Верховный суд РФ с просьбой отменить вынесенный ему приговор — мужчина изложил свою жалобу на 28 страницах рукописного текста. Но прокуратура выступила против изменения решения суда, так как для смягчения приговора не увидела явных оснований. Верховный суд также отказал преступнику.