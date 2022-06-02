Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Верховный суд отказался отменить приговор оленинскому убийце

Верховный суд России не стал менять приговор оленинскому убийце

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Верховный суд России не стал отменять приговор Александру Чижову по делу о жестоком убийстве девушки в Тверской области в 2020 году. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает издание «Топ Тверь».

По данным издания, Чижов, также известный как оленинский убийца, ранее был приговорен к 22 годам лишения свободы за жестокое убийство девушки в июле 2020 года в поселке Оленино. Россиянин расправился со своей молодой знакомой, землячкой Анастасией Семеновой. Сначала он совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера, затем убил ее отверткой, снял все ценные вещи и оставил труп. На теле убитой эксперты насчитали около 40 ран.

Фигурант отрицал свою вину, но позже все-таки признался в содеянном. Приговор вступил в законную силу 24 сентября 2021 года. Недавно Чижов обратился в Верховный суд РФ с просьбой отменить вынесенный ему приговор — мужчина изложил свою жалобу на 28 страницах рукописного текста. Но прокуратура выступила против изменения решения суда, так как для смягчения приговора не увидела явных оснований. Верховный суд также отказал преступнику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины
В России оценили последствия введения нефтяного эмбарго для Евросоюза
На Украине уволили оставшихся на неподконтрольных Киеву территориях полицейских
Названы главные пути заражения оспой обезьян
Стало известно об отъезде Касьянова из России
Ида Галич стала ведущей нового шоу после скандала с Летучей
Ортопед перечислил основные причины болей в стопе при ходьбе
Чемпионат мира по футболу в Катаре обвинили в надуманной заботе о планете
В США собрались создать идеальный перекресток
Похищенного 12 лет назад ребенка нашли в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.