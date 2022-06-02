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Российский врач назвал позитивные последствия пандемии COVID-19

Терапевт Серебрянский: после пандемии COVID-19 россияне серьезнее относятся к здоровью

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Заслуженный врач РФ, терапевт Юрий Серебрянский в интервью радио Sputnik назвал позитивные последствия пандемии COVID-19.

Он отметил, что пандемия коронавируса многому научила россиян. По словам российского врача, люди стали серьезнее относиться к различным мерам предосторожности, которые помогают сохранить здоровье.

«У многих изменилось отношение к своему здоровью и здоровью близких. Люди стали бдительнее. Поэтому, если случится новый эпизод, новая волна, россияне более серьезно к этому отнесутся в плане соблюдения мер предосторожности», — сказал Серебрянский, добавив, что больше внимания стало уделяться вопросам гигиены.

Кроме того, пояснил специалист, люди стали чаще и лучше мыть руки. Так, сейчас россияне в этом отношении ведут себя более аккуратно. Но главный положительный итог борьбы с коронавирусной инфекцией – это формирование у россиян иммунитета к возбудителю COVID-19, добавил Серебрянский.

По словам врача, прежде всего постковидный эффект положительный – это формирование иммунитета. При этом его стоит укреплять с помощью ревакцинации, покольку вирус мигрирует между людьми разных стран, материков, и возможны новые вспышки, заключил эксперт.

Ранее иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что во второй половине сентября в России следует ждать новой волны коронавируса. По прогнозам ученого ситуация с коронавирусом летом в России будет не стабильной. Будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение, добавил он.

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Марина Совина
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