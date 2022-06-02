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В России оценили изменение цен на путешествия за границу

Вице-президент РСТ Барзыкин сказал о стабилизации цен на отдых в Турции

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Цены на путешествия в Турцию выросли, но не существенно, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, изменение стоимости произошло за счет скачка курсов валют. Цены отчасти удалось скомпенсировать увеличением объема перевозок, отметил специалист. В разговоре с «Лентой.р»у он оценил изменение стоимости поездок за границу.

«Да, цена повысилась, потому что валютный курс повысился, он уже отыгрался назад, а цена пока нет. Повышение есть, но конкретные цифры по объектам, городам разные. Например, Анталия, Даламан, Стамбул — там цены по разному изменились. Где-то на 30 или на 10 процентов стоимость повысилась, а где-то, наоборот, упала», — отметил Барзыкин.

Ситуация продолжает меняться и факторов, влияющих на ценообразование остается слишком много, отметил вице-президент РСТ. «Есть разные путевки, у одних операторов одна цена, у других другая, пакеты разные, перелеты разные. Поэтому в среднем по больнице не берусь давать оценку», — высказался вице-президент РСТ.

Цены точно выросли, если сравнивать с прошлым годом, подчеркнул он. Однако отчасти их удалось скомпенсировать. «Сейчас добавили объем перевозок и стабилизировались цены в определенном смысле», — пояснил Барзыкин.

Ранее корреспондент «Ленты.ру» решила добраться до Антальи на личном автомобиле и рассказала, во сколько ей обошлось шестидневное путешествие из России. Траты на поездку россиянка раскрыла в своем репортаже.

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Виктория Немис
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