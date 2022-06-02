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Модный бренд продал весь тираж маек за один день благодаря Эмили Ратаковски

Марка DISSH распродала весь тираж топов за день благодаря фото модели Эмили Ратаковски

Фото: Marc Piasecki / GC Images / Getty Images

Австралийский модный бренд DISSH распродал весь тираж маек за один день благодаря кадрам папарацци, на которых запечатлена манекенщица и актриса Эмили Ратаковски. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о черном трикотажном топе модели Aria Black Knit Tank, стоимость которого составляет 69,99 доллара. Компания зафиксировала рекордное количество заказов на изделие после того, как в сети появились снимки Ратаковски, сделанные по прилете на кинофестиваль в Каннах. Супермодель попала в объектив фотографов в аэропорту: помимо упомянутого топа на ней были черные расклешенные брюки, кардиган и лоферы из коричневой кожи.

Как рассказали изданию представители DISSH, в тот же день все имеющиеся на складах экземпляры топа были раскуплены на сайте марки во всех возможных размерах. Бренд готовится перевыпустить данный товар в июне в качестве ключевого предмета новой трикотажной коллекции.

Это не первый раз, когда модные бренды сталкиваются с повышенным спросом на свою продукцию после выходов знаменитостей. В конце 2021 года свитер люксового бренда Miu Miu как у герцогини Кембриджской Кэтрин раскупили на сайтах различных ретейлеров за считаные дни. 18 декабря Кейт Миддлтон снялась в рождественской программе Royal Carols: Together at Christmas в кашемировом кардигане красного цвета с цветочным принтом. Изделие, которое продавалось на официальном сайте марки Miu Miu и в интернет-магазинах Net-A-Porter и Farfetch, полностью распродали во всех размерах через два дня после выхода в эфир телешоу.

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Дина Васильева
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