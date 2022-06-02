Модный бренд продал весь тираж маек за один день благодаря Эмили Ратаковски

Марка DISSH распродала весь тираж топов за день благодаря фото модели Эмили Ратаковски

Австралийский модный бренд DISSH распродал весь тираж маек за один день благодаря кадрам папарацци, на которых запечатлена манекенщица и актриса Эмили Ратаковски. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о черном трикотажном топе модели Aria Black Knit Tank, стоимость которого составляет 69,99 доллара. Компания зафиксировала рекордное количество заказов на изделие после того, как в сети появились снимки Ратаковски, сделанные по прилете на кинофестиваль в Каннах. Супермодель попала в объектив фотографов в аэропорту: помимо упомянутого топа на ней были черные расклешенные брюки, кардиган и лоферы из коричневой кожи.

Как рассказали изданию представители DISSH, в тот же день все имеющиеся на складах экземпляры топа были раскуплены на сайте марки во всех возможных размерах. Бренд готовится перевыпустить данный товар в июне в качестве ключевого предмета новой трикотажной коллекции.

Это не первый раз, когда модные бренды сталкиваются с повышенным спросом на свою продукцию после выходов знаменитостей. В конце 2021 года свитер люксового бренда Miu Miu как у герцогини Кембриджской Кэтрин раскупили на сайтах различных ретейлеров за считаные дни. 18 декабря Кейт Миддлтон снялась в рождественской программе Royal Carols: Together at Christmas в кашемировом кардигане красного цвета с цветочным принтом. Изделие, которое продавалось на официальном сайте марки Miu Miu и в интернет-магазинах Net-A-Porter и Farfetch, полностью распродали во всех размерах через два дня после выхода в эфир телешоу.