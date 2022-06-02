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В Ингушетии пройдет фестиваль промыслов и ремесел

В ингушском Магасе пройдет фестиваль художественных промыслов и народных ремесел

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В ингушском Магасе в день 30-летия возрождения региона пройдет первый международный фестиваль художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров». Об этом сообщает ТАСС.

Гостей праздника ждет 90 бесплатных творческих мастер-классов.

«С 4 по 6 июня на площади Алания перед стометровой башней Согласия в Магасе пройдет международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел „Край мастеров“. Он будет представлять из себя пространство, на территории которого посетители знакомятся с истоками ремесел различных народов и видят, как на их глазах создаются ремесленные изделия. В течение трех дней жители и гости региона смогут принять участие в 90 мастер-классах под руководством ремесленников, где они смогут сделать оригинальный сувенир и забрать его с собой», — говорится в сообщении.

В числе участников фестиваля народные умельцы из Ингушетии и других субъектов России. Площадку разделят на 16 рабочих, досуговых и выставочных зон.

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Варвара Кошечкина
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