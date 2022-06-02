Россия применила на Украине неуязвимые для ПЗРК Су-25СМ3

Авиация России применила на Украине неуязвимые для ПЗРК самолеты Су-25СМ3

На южном направлении и в Донбассе используются модернизированные штурмовики Су-25СМ3, оснащенные бортовым комплексом обороны «Витебск». Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил источник агентства в российском военном ведомстве, комплекс позволяет самолету уклоняться от самонаводящихся ракет переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

«Авиация России успешно применяет в военной операции на Украине модернизированные самолеты Су-25СМ3. Они оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", который способен защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, аналогичные комплексы устанавливаются на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8. Они использовались в Сирии. «И тогда ни один вертолет с "Витебском" не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», — добавил он.

Официальных данных об использовании «Витебска» и штурмовиков Су-25СМ3 на Украине нет.